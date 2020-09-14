Domdom – лидер по продаже жидких обоев в Украине

Domdom – крупнейшая в Украине компания, которая занимается продажей жидких обоев. Напрямую сотрудничаем с украинскими, французскими, латвийскими производителями. Организовываем поставки жидких обоев и сопутствующих материалов для ремонта в крупнейшие украинские торговые сети по продаже строительных материалов – «Эпицентр», «Новую линию», «Практикер», ОЛДИ. Чаще всего с жидкими обоями клиенты приобретают грунтовки и инструменты для нанесения. Популярны также трафареты для создания рисунков.

На украинский рынок компания вышла в 2012 году. С этого момента Domdom организовал поставки более чем 60 тонн жидких обоев для более чем 12 тыс. физических и юридических лиц со всех регионов страны.

Интернет-магазин Domdom – возможность заказывать жидкие обои круглосуточно

Для максимального удобства клиентов Domdom работает в формате интернет-магазина. В каталоге собрано более 1600 разновидностей жидких обоев. Каждая товарная позиция сопровождается качественными фото, на которых при автоувеличении можно рассмотреть текстуру, цвет предназначенной для нанесения массы. Чтобы выбрать нужные артикулы было проще, они рассортированы по производителям, цветам, материалу и другим параметрам. Расположенные слева фильтры помогают выбирать жидкие обои по:

цене;

наличию скидки;

цвету;

производителю (торговая марка, отечественные или импортные);

расходу;

фактуре.

Отметьте необходимые позиции галочкой, и система практически моментально отберет артикулы, которые соответствуют вашим условиям. Проконсультироваться с менеджерами можно по телефону или через форму обратной связи сайта. В будни они работают с 8:00 до 20:00, по выходным – с 9:00 до 18:00.

В ассортименте сопутствующих товаров – грунтовки, трафареты, шпатели, блестки и др. Вся представленная в каталоге продукция от надежных и проверенных компаний, поэтому покупатели могут быть уверены в ее высочайшем качестве.

Самые популярные производители жидких обоев

В каталоге Domdom представлены жидкие обои от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Отечественные жидкие обои предлагают торговые марки:

1. ТМ «Биопласт». Жидкие обои на основе целлюлозы и шелка по бюджетным ценам.

2. ТМ «Экобарвы». Яркие материалы на основе шелка, хлопка, целлюлозы, акрила.

3. ТМ «Юрски». Под этой маркой выпускается оптимальная по соотношению цены и качества продукция, в основе которой – смесь целлюлозы и шелка, чистая целлюлоза, хлопок и даже каменная слюда.

Иностранные производители жидких обоев представлены компаниями:

1. ТМ «Силк Пластер». Экологичные и яркие жидкие обои по разумным ценам от латвийского производителя.

2. ТМ «Лимил». Особенностями этой марки являются разноплановые рельефы и множество оттенков.

3. ТМ «Версаль». Под этой маркой в Украину поставляется премиальная шелковая штукатурка французского производства, которая не имеет аналогов на отечественном строительном рынке.

Минимальная стоимость жидких обоев – от 20 грн за 1 кв. м. Целлюлозные обои класса «Стандарт» в среднем стоят 35–50 грн за 1 кв. м, шелково-целлюлозные – 55–75 грн. Цена жидких обоев класса «Премиум» стартует от 85 грн за 1 кв. м.

9 причин приобретать жидкие обои в компании Domdom

1. Большой опыт работы. С 2012 года компания наработала большую базу поставщиков, обслужила множество клиентов, развила хорошие логистические сети и приобрела известность как профессиональный и надежный партнер.

2. Всегда на связи. Проконсультироваться с менеджерами по техническим вопросам, узнать срок прибытия заказа, получить помощь в подборе обоев подходящей фактуры и цвета, задать другие вопросы можно в режиме 24/7. Сопровождаем заказ с момента его оформления до высыхания массы на стене.

3. Выгодная стоимость. Благодаря большому потоку крупных заказов предлагаем клиентам материалы по ценам от заводов-производителей. Доставка при этом бесплатная (на заказы дороже 1000 грн).

4. Гарантия качества. На все продукты действует гарантия от производителя. Продукция соответствует требованиям EC Declaration of Conformity, прошла испытания на пожаробезопасность и горючесть, получила ряд положительных заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

5. Профессиональные консультанты. Чтобы клиенты получали максимум пользы, Domdom уделяет большое внимание качеству подготовки своих менеджеров. Более 50 консультантов Domdom сотрудничают с крупными строительными сетями («Эпицентр», «Новая линия» и т.д.). За время работы они предоставили клиентам более 43 тыс. подробных консультаций.

6. Проводим обучение. В дополнение к консультациям менеджеров организуем мастер-классы, проводим гайды по выбору и нанесению жидких обоев, созданию интерьеров, в которых они наилучшим образом раскрывают свои свойства.

7. Максимальное количество торговых марок. В зависимости от потребностей клиентов организуем поставки материалов классов «Премиум», «Эконом», «Стандарт». В наличии продукция торговых марок «Биопласт», «Экобарвы», «Юрски», «Силк Пластер», «Лимил», «Версаль».

8. Выгодные предложения. Domdom регулярно проводит акции – снижает цены на разные группы товаров, дарит подарки, удивляет сюрпризами. Узнать условия и принять участие можно на сайте компании или в соцсетях. Подписывайтесь на новости, почаще заходите на сайт компании и постоянно будьте в курсе самых выгодных предложений! С постоянными клиентами работаем на особых условиях.

9. Быстрая отправка. Заказы отправляются ежедневно по всей Украине. Оформленные до 11–15 часов заказы оправляются в тот же день. Клиентам доступны разные варианты оплаты – при получении или по предоплате.

Domdom стремится предоставить максимум сервиса, качества, информации и уверенности каждому клиенту. Дорожим сотрудничеством с каждым партнером, предлагаем только лучшие варианты. Выбирайте и звоните!