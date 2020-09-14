общество

Генпрокурор представила нового руководителя Харьковской областной прокуратуры

14 сентября 2020
13:50
437
Поделиться:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила руководителей областных прокуратур, которые начали работу с 11 сентября 2020 года.

В обновленных органах будут работать прокуроры региональных прокуратур, которые успешно прошли оценку по критериям профессиональной компетентности, этики и доброчестности, сообщает пресс-служба ОГПУ.

Генеральный прокурор представила коллективу руководителя Харьковский областной прокуратуры - Александра Фильчакова.

Первый заместитель Генпрокурора Роман Говда представил коллективу нового руководителя Житомирской областной прокуратуры - Александра Билошицкого.

Читайте также: Суд дал 8 лет дезертиру, перешедшему на сторону боевиков "ЛНР"

Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко представил коллективу нового руководителя Закарпатской областной прокуратуры - Дмитрия Казака.

Заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца представил коллективу Хмельницкой областной прокуратуры руководителя - Алексея Олейника.

Заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский представил главы Луганской областной прокуратуры - Николая Прыбигу.

Читайте также: Двум харьковчанам сообщено о подозрении в сутенерстве

Заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца представил руководителя Черновицкой областной прокуратуры - Ирину Кравченко.

Заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский представил руководителя Запорожской областной прокуратуры - Виктора Приходько.

Первый заместитель Генерального прокурора Роман Говда представил нового руководителя Ровенской областной прокуратуры - Андрея Рудницкого.

Читайте также: Объявлены в розыск двое подозреваемых участников "самообороны Севастополя"

Теги: прокуратура

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
Подписаны документы, которые позволят Украине получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи
Подписаны документы, которые позволят Украине получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи2
Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия при проведении выборов
Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия при проведении выборов192
Генпрокурор представила нового руководителя Харьковской областной прокуратуры
Генпрокурор представила нового руководителя Харьковской областной прокуратуры437
В ГБР рассказали о допросе Богдана
В ГБР рассказали о допросе Богдана394
мнения
Ложь хорошо расходится по социальным сетям
Антон ГЕРАЩЕНКО
Ложь хорошо расходится по социальным сетям1179
Подкуп избирателей
Александр КИРШ
Подкуп избирателей1004
Давайте проведем эту кампанию четко, чисто и честно
Арсен АВАКОВ
Давайте проведем эту кампанию четко, чисто и честно1323
[Help!]о[SOS!]ное
Александр КИРШ
[Help!]о[SOS!]ное3651
Выбор за тобой
Дмитрий БЫКОВ
Выбор за тобой2317
Евреи были правы!
Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ
Евреи были правы!2771
Комунікація важлива
Михаил ФЕДОРОВ
Комунікація важлива1418
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
156 797 
+2 462
Болеет:  
84 043 
+1 779
Выздоровело:  
69 543 
+650
Умерло:  
3 211 
+33

последние новости
Сегодня
15:19
Подписаны документы, которые позволят Украине получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи1
15:15
Der Spiegel: Twitter опасается восстания55
15:11
Массовые гуляния в Одессе и Днепре. Правоохранители взялись за организаторов88
15:02
В Симферополе из водопроводных кранов потекла канализация162
14:49
Жители Беларуси за август забрали из банков больше миллиарда долларов155
14:44
Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия при проведении выборов192
14:34
5 способов снять усталость с ног129
14:33
Главком ВСУ Хомчак выздоровел от коронавируса153
14:32
Domdom – лидер по продаже жидких обоев в Украине165
14:28
В Украине сохранится теплая и сухая погода164
14:21
В Украине подешевел "борщевой набор"190
14:14
В госбюджет заложили 2,6 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса199
14:04
Председатель Житомирского облсовета заболел СOVID-19162
13:50
Генпрокурор представила нового руководителя Харьковской областной прокуратуры
Генпрокурор представила нового руководителя Харьковской областной прокуратуры435
13:41
В ГБР рассказали о допросе Богдана392
13:30
В Украине дешевеют свинина, курятина и яйца, – Госстат274
13:23
Как правильно выбрать украшение по Зодиаку: советы ювелиров286
13:18
Оккупанты открыли огонь из гранатометов вблизи Яковлевки282
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00077605247497559 [2] => 0.076490879058838 )