Председатель Житомирского облсовета заболел СOVID-19
14 сентября 2020
14:04
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Председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил в Фейсбуке.
"Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном", - говорится в сообщении.
Ширма подчеркнул, что был в отпуске, поэтому не контактировал с работниками областного совета и облгосадминистрации.
Всего на Житомирщине подтвердили 4390 случаев СOVID-19, 2350 человек выздоровели, 83 умерли.
Теги: коронавирус
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