Председатель Житомирского облсовета заболел СOVID-19

Председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном", - говорится в сообщении.

Ширма подчеркнул, что был в отпуске, поэтому не контактировал с работниками областного совета и облгосадминистрации.

Всего на Житомирщине подтвердили 4390 случаев СOVID-19, 2350 человек выздоровели, 83 умерли.