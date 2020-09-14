Главком ВСУ Хомчак выздоровел от коронавируса
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса COVID-19. О его болезни стало известно на прошлой неделе.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам селекторного совещания у Владимира Зеленского.
"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - отметил Зеленский.
По словам Хомчака, ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируется. На сегодня 11 пациентов из зоны проведения ООС проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции.
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