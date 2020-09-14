здоровье

5 способов снять усталость с ног

14 сентября 2020
14:34
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Наша жизнь постоянно связана с перемещениями и передвижениями. Многие женщины, чтобы хорошо выглядеть носят каблуки. Некоторые экономят на покупке хорошей обуви, носят тесные и неудобные туфли. Все это, включая нагрузки, приводит к усталости и отечности в конце дня. Частично это служит причиной варикоза и нарушением кровообращения. Немецкая фирма Baehr предлагает своим клиентам косметику для ухода за стопами при первых признаках варикоза или отечности. Хорошо в конце дня помогает принятие ванны со специальными средствами.

Что такое синдром усталых ног?

Усталость - это вещь, которая имеет свойство накапливаться со временем. В современном ритме мы не успеваем отдыхать и в какой-то момент наступает ощущение, что ноги болят постоянно и с этим ничего не возможно сделать. В медицине это состояние получило отдельное название. Его именуют синдромом усталых ног.

Уделять внимание своим нижнем конечностяи надо также регулярно, как и всему телу. Постарайтесь найти в своем напряженном графике, хотя бы один день для себя и для ухода за собой.

Как снять усталость с ног?

Для того, чтобы вернуть легкость своим ногам, совсем не обязательно идти в салон. Все возможные расслабляющие процедуры можно сделать прямо в домашних условиях.

Ванночки для ног

Наиболее простой из всех известных способов расслабить ноги - это сделать контрастные ванны. Наполните два тазика водой: один - холодной, другой -теплой. Будьте внимательны, слишком горячая вода вредна для сосудов. Протяженность нахождения в каждом тазике - полминуты, частота повторения - 10 раз. Начинайте обязательно с теплой воды и заканчивайте прохладной. Среди косметики Baehr вы сможете найти специальные средства с конским каштаном или мелиссой. Отлично подойдет морская или поваренная соль. Она регенерирует кожу и помогает бороться с усталостью.

Самомассаж

Массаж отлично помогает снять усталость со стоп и ноги в целом. Неплохо использовать специальный крем или масло. Втирать его надо большими пальцами. Икры и голени массируют снизу вверх. Массажные движения должны быть легкими и не оставлять следов. Пятки, подъем и икры - наиболее уязвимые места на теле.

Разминающие упражнения

Симптом усталости можно снять простыми упражнениями. Походите сначала пару минут на носочках. потом - на пятках. Сделайте несколько круговых движений стопой.

Для нормализации кровообращения нужно сделать так, что произошел отток крови. Эффективное упражнения в этом случае - поднять ноги вверх и потянуть на себя носки. Если вы не можете долго удерживать ноги в таком положении, положите их на стену.

Очень хорошо делать это каждое утро, совмещая процедуру с нанесением питательного крема или бальзама, например с алоэ-верой.

Гель для уставших ног

Как правило, такие гели содержат в своем составе конский каштан или ментол. Последний позволяет охладить кожу и полностью снять усталость. Так хорошо подходят хвойные экстракты, типа пихты или можжевельника.

Среди средств Baehr есть лед-гель с ментолом, который создает эффект отдыха и расслабляет организм.

Spa-педикюр

СПА-педикюр - это отличный способ отдохнуть и ощутить состояние релакса. Это целый комплекс процедур, которые дают возможность дома создать ощущение салона. За несколько часов ноги не только отдохнут. Вы сможете нанести скраб, маску. сделать массаж и нанести покрытие на ногтевую пластину. Ороговелости снимаются исключительно при помощи косметических средств.

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