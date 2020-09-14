происшествия

В Симферополе из водопроводных кранов потекла канализация

14 сентября 2020
15:02
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Из-за повреждения водопровода на одной из улиц Симферополя из кранов потекла канализация. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24". По словам главы ГУП РК "Вода Крыма" Владимира Баженова, нечистоты потекли в квартиры жителей домов из-за того, что тот участок улицы не был канализован.

Из-за наличия большого числа выгребных ям при аварии вода из них попала в водопроводную систему. "Все там на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность водовода нашего. По получении сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из крана продолжала бежать жидкость, но… из выгребных ям", – сообщил Баженов в ходе совещания по водоснабжению Симферополя.

Он также сообщил, что как только появилась информация о прорыве, водоснабжение было отключено. Вскоре на место аварии выехали специалисты с оборудованием и материалами и приступили к поиску повреждений. Аварию обещают устранить в течение дня.

По словам Баженова, он впервые сталкивается с такой ситуацией, когда в повреждённый водовод поступает жидкость из канализации.

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Отметим, что это не единственное происшествие, связанное с водоснабжением, которое произошло в Симферополе в минувшие выходные. В одном из многоквартирных домов из кранов жителей потекла голубая вода, писала ГТРК "Крым". По данным местной администрации, ЧП произошло в связи с неправильным подключением унитаза в одной из квартир дома без системы обратного клапана. Причиной окраса воды в голубой цвет стала чистящая таблетка, которую хозяин квартиры клал в бачок. Именно из него воду и подтягивало в общий водопровод.

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Теги: крым

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