Кальян - важная часть арабской культуры? Теперь так не считается

Курение кальяна - традиция и важная часть арабской и вообще мусульманской культуры. Фруктовый аромат различных сортов табака придает дыму сладкий вкус.

Считается, что такое времяпровождение свидетельствует об особо доверительном отношении среди людей. Но есть сорт табак танж купить, считающийся культовым среди ценителей кальяна.

Табак танж - это не тот табак в известном смысле слова. Табак, по утверждению ценителей, может быть жевательным, нюхательным и тем, который поджигают- в папиросах, сигаретах и прочих сигариллос.

В кальяне уголь нагревает табак. Он остывает в столбе дыма, попадает в воду и снова поднимается вверх в виде пузырьков, которые проходят через носоглотку. При всасывании мундштука в бутылке создается вакуум, который втягивает дым. Интересно, что вредность табака для кальяна сегодня обсуждается снова и снова. Бесспорно, что дым таит в себе опасность.

Но так ли это?

Токсичность табака для кальяна не доказана. Какой вред принесут пары разогретого персика, груши или яблока? Но есть несколько правил.

Если вы используете смеси, содержащие никотин, пары - вредны. Никотин - нейротоксин, вызывающий привыкание. Мы хотим это особо подчеркнуть.

Кальян, содержащий никотин, не должен использоваться людьми в возрасте до 18 лет, некурящими, беременными, кормящими женщинами или людьми с ограничениями по здоровью, такими как сердечно-сосудистые заболевания.

Табак для кальяна вредны для кожи, слизистой и особенно глаз.

Ничего страшного не произойдет, если вы обсудите со своим домашним врачом все нюансы употребления.

Но помните, что табак может содержать разное количество пропиленгликоля. Если вы страдаете непереносимостью этого ингредиента, кальян вам противопоказан.

Если непереносимость становится очевидной в процессе использования кальяна, это вам противопоказано.

Табак для кальяна прочно вошел и в нашу культуру. По-немецки этот продукт называется "шиша". Наверное, точно так же оно звучит и на других языках.

Это слово вызывает ассоциации с другим продуктом: но так сложилось исторически - после 80-х годов прошлого столетия, когда наши ребята возвращались из Афганистана.

Интересно, что употребление кальяна превратилось в искусство. Согласитесь, грация прибора и его дизайн вызывают восторг!

А его (вкус кальяна) не оставит шансов. Еще раз - употреблять его лучше в проверенной компании друзей. Они вам помогут.

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