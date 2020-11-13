Google назвал самые популярные места в Украине

Государственное агентство развития туризма в Украине опубликовало список самых популярных туристических мест страны по количеству поисковых запросов в Google.

Так, среди природных парков и заповедников самыми интересными были:

Бакота (Хмельницкая область),

Розовое озеро (Херсонская область),

Тустань (Львовская область),

Синевир (Закарпатская область),

Голубые озера (Черниговская область).

В пятерку популярных парков отдыха и развлечений вошли парк им. Горького в Харькове, киевский зоопарк, аквапарки в Затоке и Одессе, X-Park в Киеве. Люди чаще всего искали информацию о пляже Аркадия в Одессе, курортах Железный порт, Черноморск, Кирилловка и Коблево. А самыми популярными горными туристическими объектами в этом году стали Буковель, Драгобрат, Верховина, Карпаты и Яремче.