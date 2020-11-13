YouTube впервые не будет выпускать подборку лучших видео года
Google на протяжении 10 лет выпускает ролик YouTube Rewind с итогами уходящего года, но, похоже, в этот раз клип ждать не стоит.
Компания сообщила на официальной страничке YouTube в Twitter, что решила сделать перерыв с YouTube Rewind в этом году.
"2020 был совсем другой. И было бы неправильно делать вид, будто это не так. Поэтому мы берем перерыв и не будем выпускать Rewind", - говорится в сообщении.
About Rewind this year. pic.twitter.com/oVayH8iyqG— YouTube (@YouTube) November 12, 2020
YouTube Rewind — это ролик с подборкой самых популярных видео, клипов и каналов в YouTube за год. В нём часто принимали участие известные видеоблогеры и актеры.
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