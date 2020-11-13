Собаки зависят от "мнения" своего хозяина

Венгерские ученые выяснили, определяется ли поведение собак предпочтениями их владельцев либо то или иное действие — собственный выбор животного. Оказалось, четвероногие друзья любят поступать по-своему, но при этом зависят от «мнения» хозяина.

Собаки считаются одними из самых умных животных, не относящихся к родственникам человека — приматам, — поэтому их поведение весьма интересно изучать. Ученые из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия) задались вопросом, имеют ли собаки какое-то представление о том, что у их хозяев есть собственные мысли или эмоции. Другими словами, могут ли собаки как-то реагировать на поведение хозяина, «читая» его мысли, и как они реагируют на выражения лица и тела, сигнализирующие об отношении человека к чему-либо.

Предыдущие исследования, впрочем, уже показали, что собаки способны реагировать на предпочтения хозяев, однако при этом не учитывались собственные приоритеты животных. Так, было неизвестно, что выберет собака в случае противоречия между «мнением» человека и ее самой по поводу какого-либо предмета. Для начала ученые протестировали более 50 собак, предоставляя им на выбор игрушку или браслет. Все без исключения животные предпочли игрушку.

После этого собаки наблюдали за тем, как их владельцы выражают позитивное отношение к браслету и негативное (отвращение) — к игрушке. Затем хозяева давали команду собаке принести какой-то один из этих двух предметов, не уточняя, какой именно. Все собаки приносили игрушку, что показывало: они сделали выбор на основе собственных предпочтений. Это могло указывать либо на то, что животные не способны преодолеть барьер собственных желаний, либо на то, что они могут различать эмоции человека.

Ученые решили уточнить данные эксперимента. На этот раз собак и их хозяев распределили по группам. В первой владельцы выражали эмоции отвращения по отношению к браслету и восхищения — к игрушке. Во второй — наоборот, неприязнь к игрушке и радость по отношению к браслету. После того как собакам демонстрировали эти эмоции, игрушка и браслет оказывались вне досягаемости животных, но в прямой видимости.

Ученые измеряли количество времени, которые собаки смотрели на игрушку и браслет, и выяснили, что питомцы дольше смотрели на игрушку, если хозяин выражал по поводу нее радость, и одинаковое количество времени на браслет и игрушку, если владелец выражал негатив относительно второй.

Таким образом, ученые сделали вывод: если собаки и не могут преодолеть собственных предпочтений, они все равно чувствительны к «мнению» хозяина. То есть животные способны считывать эмоции владельца и смещают фокус своего восприятия в зависимости от его отношения к тому или иному предмету.

Источник: Naked science