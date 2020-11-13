культура

Грузия объявила сыр сулугуни своим культурным наследием Грузинский сыр сулугуни получил статус памятника нематериального культурного наследия. Соответствующий приказ 2 ноября 2020 года подписал генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе, сообщает Грузия Online. Сыр сулугуни происходит из края Cамегрело и считается одним из самых древних сыров. Он относится к группе мягких рассольных сыров. Содержание жира в сулугуни в среднем составляет 45%. Читайте также: В Грузии от коронавируса выздоровели 102-летняя женщина



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