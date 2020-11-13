здоровье

Новое лечение в три раза снижает риск смертности от COVID-19, - ученые

13 ноября 2020
17:52
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Ученые протестировали уже известный препарат интерферон, но изменили способ доставки лекарства с инъекций на ингаляцию. Так он напрямую повышает защитные силы легких, которые поражаются SARS-CoV-2. Пилотные клинические исследования показали, что терапия существенно снижает риски более тяжелой формы COVID-19 и смертности от инфекции.

В исследовании британских ученых приняли участие 101 госпитализированный с COVID-19 пациент. Половине участников давали интерферон бета-1а в виде ингаляций в течение 14 дней, а вторая группа получала плацебо. Оказалось, что у получавших интерферон шансы на выздоровление были в два и более раза выше.

«Это первое доказательство, что ингаляционный интерферон бета-1а снижает клинические последствия COVID-19», — заявили ученые.

В организме интерферон бета регулирует иммунный ответ на вирусные инфекции, однако предыдущие исследования показали, что SARS-CoV-2 подавляет высвобождение интерферона бета, а у пациентов с COVID-19 активность этого белка снижена. В новой работе ученые применили состав интерферона бета под названием SNG001, который ранее тестировали для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких.

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В течение первых двух недель шансы на выздоровление повышались более чем в два раза, а в концу эксперимента через месяц они были выше уже более чем в три раза.

«Результаты подтверждают, что интерферон бета в виде ингаляционного препарата обладает потенциалом для восстановления иммунного ответа в легких и ускоряет выздоровление от COVID-19», — заявил соавтор исследования Том Уилкинсон из Саутгемптонского университета.

Вдыхаемый интерферон обеспечивает высокую локальную концентрацию иммунного белка, повышая защитные силы легких, а не воздействуя на какие-либо вирусные механизмы.

Данный этап исследований был направлен на оценку безопасности лечения, которое оказалось хорошо переносимым и главным побочным эффектом была головная боль. Теперь команда намерена провести более крупные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты, после которых терапию можно будет внедрять в клиническую практику.

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Источник: hightech.plus

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Теги: коронавирус, лечение, ученые

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