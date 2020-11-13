Lufthansa выполнила первый рейс со 100% тестированием пассажиров на коронавирус

Lufthansa 12 ноября выполнила первый рейс, на котором все пассажиры были протестированы на коронавирус и имели негативный результат, сообщает avianews.

На данный момент на условиях полного тестирования авиакомпания выполняет два вылета в день — LH2058 из Мюнхена в Гамбург и LH2059 из Гамбурга в Мюнхен.

После входа в терминал пассажирам данных рейсов необходимо пройти экспресс-тест на антиген COVID-19.

В авиакомпании отмечают, что результаты анализов становятся известны в течение 30-60 минут. Только после того, как медработники введут в систему информацию о негативном результате, путешественник сможет пройти на контроль безопасности.

Тестирование является бесплатным, однако Lufthansa попросила своих клиентов приезжать в аэропорт заранее для прохождения процедуры.

Те, кто не желает проходить проверку на коронавирус в аэропорту, могут бесплатно перебронировать свой билет на альтернативный рейс или же показать справку о прохождении ПЦР-теста не более чем за 48 часов до вылета.

В Lufthansa рассчитывают, что если тестирование вылетающих пассажиров окажется успешным, это может в дальнейшем оживить рынок международных перелетов. Сейчас работа этого сегмента очень ограничена из-за различных карантинных мер по всему миру.

Ранее 100% проверку вылетающих пассажиров на некоторых рейсах запустили авиакомпании Alitalia и Austrian Airlines.