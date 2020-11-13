Укрзализныця назначила поезд Харьков – Николаев

Укрзализныця назначила поезд № 251/252 Харьков - Николаев. Он будет курсировать с 13 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс служба Укрзализныци.

Поезд будет отправляться через день по нечетным числам из Харькова в 17:00 и прибывать в Николаев в 07:00.

Из Николаева поезд будет курсировать через день по четным числам. Отправление в 19:45 и прибытие в Харьков в 09:57.

Также этим поездом можно добраться до Херсона, Днепра, Кривого Рога и Лозовой.