Укрзализныця назначила поезд Харьков – Николаев
13 ноября 2020
16:14
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Укрзализныця назначила поезд № 251/252 Харьков - Николаев. Он будет курсировать с 13 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс служба Укрзализныци.
Поезд будет отправляться через день по нечетным числам из Харькова в 17:00 и прибывать в Николаев в 07:00.
Из Николаева поезд будет курсировать через день по четным числам. Отправление в 19:45 и прибытие в Харьков в 09:57.
Также этим поездом можно добраться до Херсона, Днепра, Кривого Рога и Лозовой.
Теги: Укрзализныця
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