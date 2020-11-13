В Тернополе бизнесмен объявил свой ресторан храмом, чтобы не закрываться на выходные

Владелец тернопольских ресторанов "Лысый" и "Лелива" Тарас Ковальчук решил создать религиозную организацию, в формате которой будут работать его учреждения во время карантина выходного дня.

Ресторатор даже основал религиозную организацию "Братство лысых", сообщает Украинская правда.

Почали дивитись на досвід інших країн. Запало в око Польща (сама релігійна країна Європи) та фітнес-центр, який став церквою.

Почали вивчати, виявилось церкви не треба, треба просто релігійну організацію.

Тому сьогодні 12.11.2020 десять однодумців на загальних зборах проголосували про створення релігійної організації "Братство Лисих" та затвердження статуту.

Тому на ці вихідні хостел буде працювати у форматі монастиря, Леліві – трапезна, Лисий – храм.