Украина обвинила Иран в затягивании расследования катастрофы МАУ
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов обвинил Иран в затягивании расследования катастрофы самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана. Иран не делится информацией и не отвечает на запросы о сотрудничестве.
Об этом Мамедов заявил в комментарии агентству Reuters, передает РБК-Украина.
Представитель прокуратуры добавил, что Тегеран также отклонил призывы Киева по пожизненному заключению виновных в уничтожении украинского самолета.
Отметим, в следующем месяце ожидается третий раунд переговоров с Ираном по расследованию катастрофы МАУ и компенсациям семьям погибших.
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