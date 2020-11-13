Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19 и получил разные результаты

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что у него появились симптомы простудного заболевания, в связи с чем он сдал тесты на COVID-19. В результате Маск получил разные результаты и поделился своим негодованием с пользователями Twitter.

По мнению Маска, если он так и не смог узнать, болен ли коронавирусом, то современным анализам на этот патоген нельзя доверять.

"Происходит какая-то ерунда. Я сегодня сдал четыре теста на COVID-19. Два из них показали отрицательный результат, а еще два — положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на выявление антигена от BD [компания Becton Dickinson]", — пишет Маск.