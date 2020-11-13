Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19 и получил разные результаты
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что у него появились симптомы простудного заболевания, в связи с чем он сдал тесты на COVID-19. В результате Маск получил разные результаты и поделился своим негодованием с пользователями Twitter.
По мнению Маска, если он так и не смог узнать, болен ли коронавирусом, то современным анализам на этот патоген нельзя доверять.
"Происходит какая-то ерунда. Я сегодня сдал четыре теста на COVID-19. Два из них показали отрицательный результат, а еще два — положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на выявление антигена от BD [компания Becton Dickinson]", — пишет Маск.
Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020
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