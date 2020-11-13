Справочник Rx index – путеводитель No1 в мире оригинальных и генерических лекарств

Как правильно выбрать аналог лекарства, используя в качестве ориентира действующее вещество? Когда генерический препарат не подходит? Что такое фармацевтическая и терапевтическая эквивалентность? Зачем обычному пациенту желательно понимать значение данных определений? Будем разбираться по порядку.

Назначая лекарство, врач зачастую указывает в рецепте название действующего вещества, а не коммерческое наименование препарата. Пациент отправляется с рецептом в аптеку и там полагается на рекомендации фармацевта по выбору конкретного препарата. Иногда предварительно проводится разведка в интернете. Но без медицинского образования и опыта вероятность успеха в такой разведке крайне низкая. На базе 2 тысяч активных веществ сегодня пациентам в Украине предлагается 10 тысяч препаратов. В среднем, одно действующее вещество используется в пяти препаратах.

Проблема заключается в том, что лекарственные средства с одним и тем же действующим веществом могут иметь разную эффективность. Почему? На эффективность препарата оказывает влияние:

качество используемого сырья;

технология производства;

добавка вспомогательных компонентов;

некоторые другие факторы.

Для обозначения идентичности лекарственных препаратов не только по действующему веществу, но и по эффективности, используется понятие терапевтическая эквивалентность. Чтобы её установить, необходимо провести ряд тестов. Помимо эффективности в ходе исследований важно определить безопасность препарата в этой конкретно форме выпуска и рекомендованной в инструкции дозировке.

Существенный нюанс ! Согласно нормам законодательства, для регистрации дженерика в Украине предоставления доказательств терапевтической эквивалентности не требуется. В качестве обоснования для регистрации препарата используется фармацевтическая эквивалентность оригиналу. Речь идет всего лишь о содержании того же действующего вещества в том же количестве в той же лекарственной форме.

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Чем удобен и полезен справочник препаратов Rx index?

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