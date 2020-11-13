здоровье

Справочник Rx index – путеводитель No1 в мире оригинальных и генерических лекарств

13 ноября 2020
17:26
271
Поделиться:

На правах рекламы

Как правильно выбрать аналог лекарства, используя в качестве ориентира действующее вещество? Когда генерический препарат не подходит? Что такое фармацевтическая и терапевтическая эквивалентность? Зачем обычному пациенту желательно понимать значение данных определений? Будем разбираться по порядку.

Назначая лекарство, врач зачастую указывает в рецепте название действующего вещества, а не коммерческое наименование препарата. Пациент отправляется с рецептом в аптеку и там полагается на рекомендации фармацевта по выбору конкретного препарата. Иногда предварительно проводится разведка в интернете. Но без медицинского образования и опыта вероятность успеха в такой разведке крайне низкая. На базе 2 тысяч активных веществ сегодня пациентам в Украине предлагается 10 тысяч препаратов. В среднем, одно действующее вещество используется в пяти препаратах.

Проблема заключается в том, что лекарственные средства с одним и тем же действующим веществом могут иметь разную эффективность. Почему? На эффективность препарата оказывает влияние:

  • качество используемого сырья;
  • технология производства;
  • добавка вспомогательных компонентов;
  • некоторые другие факторы.

Для обозначения идентичности лекарственных препаратов не только по действующему веществу, но и по эффективности, используется понятие терапевтическая эквивалентность. Чтобы её установить, необходимо провести ряд тестов. Помимо эффективности в ходе исследований важно определить безопасность препарата в этой конкретно форме выпуска и рекомендованной в инструкции дозировке.

Существенный нюанс! Согласно нормам законодательства, для регистрации дженерика в Украине предоставления доказательств терапевтической эквивалентности не требуется. В качестве обоснования для регистрации препарата используется фармацевтическая эквивалентность оригиналу. Речь идет всего лишь о содержании того же действующего вещества в том же количестве в той же лекарственной форме.

Как быть пациенту? Или, что делать фармацевту, к которому обращается пациент? Ответ простой! Лучшим путеводителем в мире лекарств является медицинский справочник лекарственных препаратов Rx index. Это обновляемая ежегодно энциклопедия всех доступных на рынке фармпрепаратов, оригиналов и дженериков. Для удобства пользователей справочник доступен не только в печатном формате, но и онлайн.

В справочник лекарственных средств Rx index 2020 можно попасть через сайт rx.ua или через мобильное приложение.Чтобы найти необходимые сведения, пользователю не обязательно владеть специальными медицинскими знаниями.

Чем удобен и полезен справочник препаратов Rx index?

  1. Это единственный в Украине обобщенный и актуальный источник данных о терапевтической эквивалентности лекарств, представленных на рынке.
  2. Пользователям предоставляется возможность поиска препарата по действующему веществу или торговому названию.
  3. На мобильную версию сайта rx.ua можно зайти прямо в аптеке, чтобы зря не переживать по поводу рекомендованных фармацевтом препаратов.
  4. Справочник готовится и редактируется коллективом авторов с учеными степенями.
  5. Информация в справочнике регулярно актуализируется, редакторы постоянно занимаются сверкой статусов и лицензий 10 тысяч лекарств, доступных в аптеках Украины.

После прочтения этого материала остается только перейти по ссылке,чтобы начать пользоваться справочником!

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19
В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19672
Пятеро членов сборной Украины заболели COVID-19
Пятеро членов сборной Украины заболели COVID-19620
Минздрав обновил карантинный список стран
Минздрав обновил карантинный список стран622
ООС: украинские воины ответили на огонь вражеского снайпера
ООС: украинские воины ответили на огонь вражеского снайпера862
мнения
Поставлена задача повысить надои
Александр КИРШ
Поставлена задача повысить надои872
О ЖВАНЕЦКОМ
Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ
О ЖВАНЕЦКОМ2014
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...
Александр КИРШ
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...1947
Расторжение оговора
Виталий ПОРТНИКОВ
Расторжение оговора1738
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя
Александр КИРШ
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя1435
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-19
Людмила ВОРОНЦОВА
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-192002
Покойся с миром и юмором!
Арсен АВАКОВ
Покойся с миром и юмором!2738
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
512 652 
+11 787
Болеет:  
269 486 
+5 460
Выздоровело:  
233 849 
+6 155
Умерло:  
9 317 
+172

последние новости
13 ноября 2020
22:02
О главном на Главном за 13 ноября 2020 года240
21:55
Киевский метрополитен назвал самые популярные станции429
21:43
На выходных в Харькове пойдет снег570
21:31
Правопорядок во время второго тура выборов будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей424
21:13
В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19672
21:06
Больницы Укрзализныци начнут принимать пациентов с коронавирусом266
20:45
В Греции зафиксировали случаи коронавируса на норковых фермах265
20:31
Пятеро членов сборной Украины заболели COVID-19619
20:24
Мальчику с тяжелым заболеванием очень нужна помощь
Мальчику с тяжелым заболеванием очень нужна помощь569
20:20
Грузовик с контрабандной красной икрой застрял возле границы с РФ
Грузовик с контрабандной красной икрой застрял возле границы с РФ594
20:09
ПЦУ отменила богослужения в Софии Киевской504
19:55
Зеленский провел ряд кадровых изменений в СБУ665
19:22
Полиция увеличивает количество рейдовых групп для проверки соблюдения карантина412
19:02
Во Львове субботу и воскресенье сделали рабочими днями614
18:42
Минздрав обновил карантинный список стран620
18:29
Грузия объявила сыр сулугуни своим культурным наследием
Грузия объявила сыр сулугуни своим культурным наследием649
18:17
Собаки зависят от "мнения" своего хозяина717
18:05
Украина обвинила Иран в затягивании расследования катастрофы МАУ584
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0007328987121582 [2] => 0.09563684463501 )