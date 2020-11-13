В Харьковском горсовете рассказали, будет ли Кернес принимать присягу мэра в "Шарите"
13 ноября 2020
17:42
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В Харьковском городском совете назвали выдумками сообщения о возможной инаугурации Геннадия Кернеса в немецкой клинике "Шарите".
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на брифинг спикера горсовета Юрия Сидоренко.
"Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их производит", - сказал Сидоренко.
Он заверил, что Кернес будет принимать присягу как избранный мэр лично в Харькове.
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Теги: кернес
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