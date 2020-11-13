ООС: украинские воины ответили на огонь вражеского снайпера
Российско-оккупационные войска с начала текущих суток четыре раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле населенного пункта Каменка, враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а вблизи Водяного - автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.
Кроме того, вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы адекватно ответили. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились.
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