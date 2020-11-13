Минздрав обновил карантинный список стран
13 ноября 2020
18:42
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Министерство здравоохранения обнародовало список стран "красной" и "зеленой".
В "красный" список по состоянию на 13 ноября вошли 45 стран, в том числе Швеция, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Румыния, Великобритания, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия.
В перечне приведены данные о 194 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.
Теги: минздрав, карантин, коронавирус
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