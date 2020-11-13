здоровье

Минздрав обновил карантинный список стран Министерство здравоохранения обнародовало список стран "красной" и "зеленой". В "красный" список по состоянию на 13 ноября вошли 45 стран, в том числе Швеция, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Румыния, Великобритания, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия. В перечне приведены данные о 194 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Читайте также: В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19



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