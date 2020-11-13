Во Львове субботу и воскресенье сделали рабочими днями

Львовский горсовет принял решение, которым до 30 ноября субботы и воскресенья на территории города объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой, передает Украинская правда.

"Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных. Люди имеют право на труд.

Оставляю скан решения Исполнительного комитета. В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права.

Это нетипичная ситуация. Я не помню такого случая, чтобы правительство принимало решения, не посоветовавшись с предпринимателями, которых просто выбрасывают на улицу без средств к существованию", - заявил Садовой.



