общество

Полиция увеличивает количество рейдовых групп для проверки соблюдения карантина

13 ноября 2020
19:22
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Национальная полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба НПУ.

"Всего с начала действия карантина составлено 50,5 тыс. административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы почти 20 млн грн. За неделю выявили 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22:00", - отметил глава Нацполиции на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений.

Клименко подчеркнул, что сейчас работает около тысячи рейдовых групп, и их количество будет увеличено. Так, группы будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.

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Теги: полиция, карантин

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