Полиция увеличивает количество рейдовых групп для проверки соблюдения карантина
Национальная полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба НПУ.
"Всего с начала действия карантина составлено 50,5 тыс. административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы почти 20 млн грн. За неделю выявили 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22:00", - отметил глава Нацполиции на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений.
Клименко подчеркнул, что сейчас работает около тысячи рейдовых групп, и их количество будет увеличено. Так, группы будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал