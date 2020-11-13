здоровье

В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19

13 ноября 2020
21:13
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Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

Об этом заявил глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает DW

По его словам, Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), который был создан Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами. "Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования... Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которых следует вакцинировать первыми", - сообщил Хабихт.

Он не уточнил, идет ли речь о будущей вакцине от коронавируса, которую разработала и испытывает немецкая компания BioNTech вместе с американской Pfizer, или о какой-то другой. Вместо этого он отметил, что каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равном 20% от численности населения. В ВОЗ это называют "справедливым распределением", чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании вакцинации от COVID-19. "Транш, который покрывает 20% населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилых людей и лиц, страдающих заболеваниями", - отметил глава офиса ВОЗ в Украине.

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По его словам, Украина может рассчитывать на выделение до 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составит 20% от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины.

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Теги: коронавирус, вакцина

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