политика

Зеленский провел ряд кадровых изменений в СБУ Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом говорится на сайте президента Украины, в опубликованном указе №499/2020, В тексте указа отмечается: "Назначить Левченко Сергея Михайловича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе. Также президент назначил нового начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области. Зеленский уволил с должности начальника УСБУ в Черниговской области Павла Ревунова, назначив всесто него Евгения Нетужилова. Читайте также: До 2027 года штат СБУ сократят до 20 тыс. личного состава



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