Зеленский провел ряд кадровых изменений в СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.
Об этом говорится на сайте президента Украины, в опубликованном указе №499/2020,
В тексте указа отмечается: "Назначить Левченко Сергея Михайловича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе.
Также президент назначил нового начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.
Зеленский уволил с должности начальника УСБУ в Черниговской области Павла Ревунова, назначив всесто него Евгения Нетужилова.
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