ПЦУ отменила богослужения в Софии Киевской
13 ноября 2020
20:09
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ПЦУ отменила богослужения в субботу и воскресенье в храме Софии Киевской из-за введенного правительством "карантина выходного дня".
В то же время с понедельника по пятницу богослужения в Теплой Софии будут проходить как всегда в 8:00 (литургия) и 17:00.
В ПЦУ попросили верующих с пониманием отнестись к таким временным ограничениям.
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