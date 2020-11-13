ПЦУ отменила богослужения в Софии Киевской

ПЦУ отменила богослужения в субботу и воскресенье в храме Софии Киевской из-за введенного правительством "карантина выходного дня".

В то же время с понедельника по пятницу богослужения в Теплой Софии будут проходить как всегда в 8:00 (литургия) и 17:00.

В ПЦУ попросили верующих с пониманием отнестись к таким временным ограничениям.