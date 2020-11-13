здоровье

Мальчику с тяжелым заболеванием очень нужна помощь

13 ноября 2020
20:24
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Елена вырастила четверых взрослых детей. А 10 лет тому назад появился на свет пятый ребёнок, сыночек Святик. У малыша был синдром Дауна. Через год Елену оставил муж. Непросто было самостоятельно преодолевать житейские трудности, но Елена справлялась. Поддерживали самые старшие дети. Огромной радостью для неё было, когда летом этого года Святик впервые заговорил! А в сентябре в дом постучалась беда: у сына обнаружили лейкоз.

К врачу Елена со Святиком обратились потому, что мальчик стал бледным и слабым, после нескольких шагов садился отдыхать. Им сразу же назначили анализ крови, а по результатам сказали немедленно ложиться в стационар. Скорая увезла их из Синельниково в Днепр. На приёме у гематолога маме озвучили предварительный диагноз: острый лимфобластный лейкоз, и пункция его подтвердила.

После первого же курса химиотерапии Святик совсем перестал ходить: не позволяет слабость. Даже умываться и чистить зубки его возила мама на инвалидной коляске - и после этого он тоже уставал. После переливания тромбоцитов сил становилось немножко больше - и тогда Святик садился на кровати и улыбался.

А на днях его состояние серьезно ухудшилось. Врачей обеспокоило состояние сердца. Из-за грибковой инфекции и ран во рту Святик совсем перестал есть, кормить его приходится специальной смесью Ресурс Юниор через зонд и внутривенным питанием Нутрифлекс. Теперь мальчик все время лежит, его состояние контролируют приборы.

Состояние у Святика сейчас очень тяжелое, лекарств требуется масса. Постоянно нужны Альбунорм, Атенатив, Нутрифлекс, стоимость которых исчисляется сотнями и тысячами гривен за флакон. В последние два месяца Елена справлялась только с поддержкой старших детей, но их ресурсы на исходе.

Еще этим летом Святик рисовал любимые виды из окна: деревья, соседку и ее курочек, готовился к очередному классу школы (он учился на индивидуальной форме) и радовал маму первыми словечками. Сейчас все его будущее под вопросом. Родные борются изо всех сил, но без благотворительных сборов финансово обеспечить лечение лейкоза невозможно.

Пожалуйста, помогите Святику. Очень хочется, чтобы он снова ходил, учился и радовался жизни!

Помочь можно онлайн (там же можно увидеть документы) или переводом средств на карту Приватбанка 5169 3305 2087 9542. Карта оформлена на имя Гавриленко Е. В., директора БФ «Помогаем» и открыта специально для благотворительных пожертвований. Обязательно указывайте назначение платежа: Краса Святослав.

ФИО: Краса Святослав Игоревич

Дата рождения: 18.07.2010

Диагноз: синдром Дауна, острый лимфобластный лейкоз

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