Пятеро членов сборной Украины заболели COVID-19

У пяти членов сборной Украины по футболу в пятницу выявили заболевание COVID-19, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

"К сожалению, ПЦР-тесты, взятые в пятницу утром у сборников в помещении отеля Steigenberger Grand Hotel (отель в Германии), дали положительные результаты", - говорится в сообщении на сайте УАФ.

Коронавирус выявили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука, а также менеджера сборной Вадима Комардина.

В субботу, 14 ноября, в Лейпциге в рамках турнира Лиги наций состоится матч Германия-Украина.