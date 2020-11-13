Пятеро членов сборной Украины заболели COVID-19
13 ноября 2020
20:31
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У пяти членов сборной Украины по футболу в пятницу выявили заболевание COVID-19, сообщили в Украинской ассоциации футбола.
"К сожалению, ПЦР-тесты, взятые в пятницу утром у сборников в помещении отеля Steigenberger Grand Hotel (отель в Германии), дали положительные результаты", - говорится в сообщении на сайте УАФ.
Коронавирус выявили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука, а также менеджера сборной Вадима Комардина.
В субботу, 14 ноября, в Лейпциге в рамках турнира Лиги наций состоится матч Германия-Украина.
Теги: коронавирус, футбол
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