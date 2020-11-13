В Греции зафиксировали случаи коронавируса на норковых фермах
13 ноября 2020
20:45
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На двух норковых фермах на севере Греции зарегистрирован коронавирус, заявили в пятницу в министерстве сельского хозяйства страны.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что штамп вируса, обнаруженный у животных - такой же, что был обнаружен у людей.
Селекционер одной из ферм, где вскоре должен был начаться убой 2500 норок, также получил положительный тест на коронавирус.
Теги: коронавирус, норки
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