В Греции зафиксировали случаи коронавируса на норковых фермах

На двух норковых фермах на севере Греции зарегистрирован коронавирус, заявили в пятницу в министерстве сельского хозяйства страны.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что штамп вируса, обнаруженный у животных - такой же, что был обнаружен у людей.

Селекционер одной из ферм, где вскоре должен был начаться убой 2500 норок, также получил положительный тест на коронавирус.