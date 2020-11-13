Больницы Укрзализныци начнут принимать пациентов с коронавирусом
13 ноября 2020
21:06
268
Министерство здравоохранения договорилось с Укрзализныцей о лечении больных COVID-19 пациентов в ведомственных больницах.
Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.
Минздрав обещает обеспечить клиники Укрзализныци всем необходимым для лечения и профинансировать необходимые текущие расходы.
Со своей стороны, Национальная служба здоровья должна максимально ускорить подписание договоров с Центром здравоохранения Укрзализныци, чтобы обеспечить финансирование дорожных клинических больниц.
Теги: Укрзализныця, больница, коронавирус
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал