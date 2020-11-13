Больницы Укрзализныци начнут принимать пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения договорилось с Укрзализныцей о лечении больных COVID-19 пациентов в ведомственных больницах.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

Минздрав обещает обеспечить клиники Укрзализныци всем необходимым для лечения и профинансировать необходимые текущие расходы.

Со своей стороны, Национальная служба здоровья должна максимально ускорить подписание договоров с Центром здравоохранения Укрзализныци, чтобы обеспечить финансирование дорожных клинических больниц.