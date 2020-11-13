На выходных в Харькове пойдет снег

В выходные в Харькове - до 2 градусов тепла и небольшой мокрый снег. Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе – облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, слабый гололед, ветер – 3-8 м/с. Температура воздуха ночью – 5-7 градусов мороза, днем – от нуля до 2 градусов тепла.

В воскресенье – облачно с прояснениями, днем местами небольшой мокрый снег и дождь, ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем – от нуля до 5 градусов тепла.