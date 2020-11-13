Киевский метрополитен назвал самые популярные станции

В "Киевском метрополитене" назвали самые популярные станции метро. Рейтинг составляли в период с 25 мая по 31 октября 2020 года.

Сообщается, что за период с 25 мая по 31 октября 2020 года станцией "Академгородок" воспользовалось 6,143 млн пассажиров. При этом, в прошлом году за аналогичный период станцией воспользовались 9,319 млн пассажиров.

Станция "Лесная" за это время перевезла 5,769 млн пассажиров, против аналогичного периода 2019 года в 8,866 млн пассажиров.

И закрывает тройку лидеров станция "Вокзальная", ею воспользовалось 4,504 млн пассажиров за указанный период и 8, 658 млн пассажиров за аналогичный период 2019 года.

Меньше пассажиры пользуются станцией "Днепр". Однако если в прошлом году за период с 25 мая по 31 октября 2019 года станция перевезла 478 600 тыс. пассажиров, то в этом году за аналогичный период только 322,6 тыс. пассажиров.

"С 25 мая по 31 октября Киевским метрополитеном воспользовались 132,832 млн пассажиров, за такой же период прошлого года в подземке было 214,688 млн пассажиров. Соответственно сейчас метро пользуется на 40% меньше пассажиров, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.