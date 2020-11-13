О главном на Главном за 13 ноября 2020 года

Коронавирус набирает обороты, по состоянию на утро пятницы, 13 ноября, в Украине зафиксировано 512 652 случая коронавируса. За сутки заболели 11 787 человек.

Ситуация с коронавирусом усложняется и в связи с этим в субботу с 00:00 в Украине вступит в действие карантин выходного дня.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивает, что решение правительства об ужесточении карантинных мер по выходным дням действует безусловно и подлежит исполнению всеми субъектами хозяйствования.

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Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

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В воскресенье, 15 ноября, в ряде городов состоится повторное голосование на местных выборах.

Во время второго тура для обеспечения общественной безопасности и охраны избирательной документации будут привлечены более 5 тыс. правоохранителей.

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Государственное космическое агентство Украины подписало Договоренности в рамках программы NASA "Артемида" о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов.

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В сборной Украины вспышка коронавируса. Четверо игроков сборной заразились COVID перед матчем с Германией.