В Украине начал действовать карантин выходного дня
14 ноября 2020
07:59
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С полуночи субботы, 14 ноября, в Украине начал действовать карантин выходного дня.
Как заявили в Минздраве, его вводят, чтобы уменьшить число новых случаев коронавируса. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.
Что запрещается
Во время карантина выходного дня на территории Украины запрещается:
- прием посетителей в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, бары);
- работа учреждений культуры и проведение массовых культурных мероприятий;
- прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;
- работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- прием посетителей салонами красоты, магазинами промышленных товаров и т.п.
Работа разрешается только объектам критической инфраструктуры:
- общественный транспорт;
- магазины, в которых более 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, ветпрепаратами или кормами;
- заведения общественного питания на вынос или с адресной доставкой;
- банки и операторы почтовой связи;
- АЗС и СТО;
- заведения медицинской практики.
Также по всей стране действуют ограничения "оранжевой зоны":
- количество пассажиров в общественном транспорте не превышает количество сидячих мест;
- заведения общественного питания не работают с 22:00 до 7:00;
- хостелы закрыты, но отели могут размещать клиентов;
- запрещается работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
- спортзалы не могут работать, если у них более одного лица на 20 квадратных метров;
- кинотеатры могут быть заполнены только на 50%
Теги: карантин выходного дня
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