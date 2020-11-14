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В Украине начал действовать карантин выходного дня С полуночи субботы, 14 ноября, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Как заявили в Минздраве, его вводят, чтобы уменьшить число новых случаев коронавируса. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. Что запрещается Во время карантина выходного дня на территории Украины запрещается: прием посетителей в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, бары);

работа учреждений культуры и проведение массовых культурных мероприятий;

прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;

работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

прием посетителей салонами красоты, магазинами промышленных товаров и т.п. Работа разрешается только объектам критической инфраструктуры: общественный транспорт;

магазины, в которых более 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, ветпрепаратами или кормами;

заведения общественного питания на вынос или с адресной доставкой;

банки и операторы почтовой связи;

АЗС и СТО;

заведения медицинской практики. Также по всей стране действуют ограничения "оранжевой зоны": количество пассажиров в общественном транспорте не превышает количество сидячих мест;

заведения общественного питания не работают с 22:00 до 7:00;

хостелы закрыты, но отели могут размещать клиентов;

запрещается работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

спортзалы не могут работать, если у них более одного лица на 20 квадратных метров;

кинотеатры могут быть заполнены только на 50%

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