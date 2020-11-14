Суд отменил результаты выборов в Харьковский горсовет

Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковского теризбиркома о результатах выборов в городской совет города.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на комментарий истца Алексея Ваца.

Суд постановил, что теризбирком должен "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета".

Иск был подан кандидатом в депутаты горсовета от партии "Слуга народа" Алексеем Вацом.

Вац хотел, чтобы суд признал выборы несостоявшимися, назначив повторные.

В своем иске кандидат в депутаты говорил, что более 100 протоколов от участковых комиссий были не прошиты, содержали неверные цифры, исправления корректором и тому подобное.

Сообщается, что по итогам выборов 34 места в горсовете займут депутаты Блока Кернеса - "Успешный Харьков". 19 - от "Оппозиционной платформы - За жизнь". По девять мест получили "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Семь - у "Партии Шария" и шесть - у Блока Светличной "Вместе!".

Мэром Харькова в первом туре был повторно избран Геннадий Кернес.