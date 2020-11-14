политика

Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины

14 ноября 2020
08:14
484
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За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям.

Потерь в результате вражеских обстрелов нет, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 13 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано пять нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", - сказано в утренней сводке.

Вражеский огонь открывался вблизи Каменки, террористы применили миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. А в районе Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера.

Еще на одном участке, в районе Шумов, российские наемники применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника успешно подавлено.

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С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений не зафиксировано.

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Теги: оос

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