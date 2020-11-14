Вслед за Львовом: Франковск сделал выходные дни рабочими

Ивано-Франковск объявил на территории громады все выходные до 30 ноября рабочими днями, что позволяет работать предприятиям малого и среднего бизнеса.

Как передает Укринформ, соответствующее решение в Ивано-Франковске принял исполнительный комитет городского совета на внеочередном заседании.

«Объявить до 30 ноября на территории Ивано-Франковской ОТГ рабочими днями выходные дни, субботу и воскресенье для субъектов хозяйствования ...», - говорится в решении исполнительного комитета.

Здесь отмечают, что выходные дни станут рабочими для баров, кафе, ресторанов, предприятий торговли и бытового обслуживания, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и рынков с обязательным соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заболевания коронавирусной инфекцию.

Также, Ивано-Франковский исполнительный комитет решил обратиться к правительству об отмене постановления о карантине выходного дня, как таковой, что является не конституционной и наносит вред малому и среднему бизнесу.

В то же время, власти города обратились в правоохранительные органы с просьбой не штрафовать предприятия, которые нарушат карантин выходного дня на территории Ивано-Франковской ОТГ.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива исковое заявление об отмене правительственного постановления, регламентирующего карантина выходного дня, Ивано-Франковск подал в Киевский окружной админсуд.

Как сообщали, Львовский горсовет принял решение, которым до 30 ноября субботы и воскресенья на территории города объявлены рабочими днями