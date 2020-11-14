В Украине более 12500 новых случаев COVID-19

12524 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 ноября 2020 года. По информации минздрава, в том числе заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Также за последние сутки:

госпитализированы - 1525 человек;

летальных случаев - 191;

выздоровели - 4962 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48054, методом ИФА - 30125).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 525 176 человек;

выздоровели - 238 811 человек;

летальных исходов - 9508;

проведения ПЦР-тестов - 3876966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.