происшествия

Полиция Харькова проводит проверку по факту жестокого обращения с животным

14 ноября 2020
09:19
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Во время мониторинга сети Интернет на одном из Телеграмм-каналов полиция Харькова обнаружила видеозапись, на которой мужчина в присутствии ребенка бьет собаку.

Правоохранители установили, что это происходило на территории школы по улице Ньютона.

"Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.

Сейчас полицейскими устанавливаются лица, которые находились на видео и возможные свидетели указанного события. Продолжается проверка", - сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Теги: полиция, криминал

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