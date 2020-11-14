Полиция Харькова проводит проверку по факту жестокого обращения с животным

Во время мониторинга сети Интернет на одном из Телеграмм-каналов полиция Харькова обнаружила видеозапись, на которой мужчина в присутствии ребенка бьет собаку.

Правоохранители установили, что это происходило на территории школы по улице Ньютона.

"Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.

Сейчас полицейскими устанавливаются лица, которые находились на видео и возможные свидетели указанного события. Продолжается проверка", - сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.