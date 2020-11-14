Полиция Харькова проводит проверку по факту жестокого обращения с животным
14 ноября 2020
09:19
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Во время мониторинга сети Интернет на одном из Телеграмм-каналов полиция Харькова обнаружила видеозапись, на которой мужчина в присутствии ребенка бьет собаку.
Правоохранители установили, что это происходило на территории школы по улице Ньютона.
"Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.
Сейчас полицейскими устанавливаются лица, которые находились на видео и возможные свидетели указанного события. Продолжается проверка", - сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
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