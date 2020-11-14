Во Львове полицейские прекратили концерт, который проходил с нарушением карантина

Как установили правоохранители, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых также не использовали средств индивидуальной защиты.

"Обнаружив правонарушения, полицейские немедленно прекратили концерт. На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание - штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщили в полиции.

Правоохранители не сообщают подробности, но скорее всего речь идет о концерте группы "Бумбокс" в ночном клубе "Малевич", его анонсировали на странице ночного заведения в Facebook.