Азербайджан и Армения обменялись телами погибших

Обмен телами погибших в ходе боевых действий в Карабахе военнослужащих состоялся при посредничестве российских миротворцев, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"…Был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении... переданы армянской стороне. Также... были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша", - сообщает военное ведомство.