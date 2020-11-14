Азербайджан и Армения обменялись телами погибших
14 ноября 2020
09:47
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Обмен телами погибших в ходе боевых действий в Карабахе военнослужащих состоялся при посредничестве российских миротворцев, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"…Был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении... переданы армянской стороне. Также... были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша", - сообщает военное ведомство.
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Теги: карабах
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