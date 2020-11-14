Стала известна причина смерти Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался из-за отказа почек. Причину его смерти раскрыли «Московскому комсомольцу» в окружении артиста.

Как пояснили собеседники издания, смерть Джигарханяна констатировали врачи больницы, в которой он находился.

Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября. Его друг Артур Согомонян отмечал, что причиной кончины артиста стали возраст и болезни, от которых тот страдал.

В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу. В июне 2020-го его госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом. Тогда его бывшая жена Виталина Цимбалюк-Романовская пояснила, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вел в самоизоляции.