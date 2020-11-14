Украина ведет переговоры со всеми производителями перспективных вакцин против COVID-19

Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19. Также ведутся переговоры с другими производителями.

Об этом во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

МОЗ дуже уважно слідкує за цим питанням. Окрім ініціативи COVAX, до якої ми вже приєднані, ми ведемо перемовини і вже фактично на стадії підписання договорів із “Pfizer”, з іншою американською компанією “Moderna”, компанією “Sinovac”, компанією “Сінофарм”... Вони всі знаходяться на завершальній стадії досліджень, тому ми з усіма в постійному контакті. Питання вакцини проти COVID-19 для України — пріоритет на сьогодні для Президента України, уряду та МОЗ, — зазначив Максим Степанов.