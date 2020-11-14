В России выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зафиксировали 22 702 новых случая заражения коронавирусом, погиб 391 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 21 983 заболевших.

Наибольшее число новых заражений выявили в Москве (6427), Санкт-Петербурге (1852), Московской области (786), Нижегородской области (441) и Республике Карелия (386).

Общее количество зараженных COVID-19 превысило 1,9 миллиона.

С начала эпидемии в России из-за коронавируса погибли 32 834 человек, выздоровели — более 1,4 миллиона.

Сейчас Россия занимает пятое место в мире по количеству зараженных COVID-19.