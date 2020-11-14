Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship закончились неудачей

Огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 прошли неудачно. Об этом сообщает портал space.com. По данным издания, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой.

Испытания Starship SN8 прошли на космодроме в Бока-Чика (Техас). Статистические огневые тесты предполагают зажигание двигателя без запуска ракеты. После проверки у Starship обнаружили расплавленные детали. В результате SpaceX потеряла контроль над ракетой.