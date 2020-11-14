Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship закончились неудачей
14 ноября 2020
10:54
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Огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 прошли неудачно. Об этом сообщает портал space.com. По данным издания, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой.
Испытания Starship SN8 прошли на космодроме в Бока-Чика (Техас). Статистические огневые тесты предполагают зажигание двигателя без запуска ракеты. После проверки у Starship обнаружили расплавленные детали. В результате SpaceX потеряла контроль над ракетой.
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Теги: SpaceX
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