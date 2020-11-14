В ВСУ еще две смерти от коронавируса

По состоянию на 10.00 14 ноября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 2494 человека.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано еще два летальных исхода", - отмечено в сообщении.

Подчеркивается также, что за время пандемии выздоровело 5230 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания COVID-19.