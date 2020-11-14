В ВСУ еще две смерти от коронавируса
14 ноября 2020
11:11
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По состоянию на 10.00 14 ноября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 2494 человека.
Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано еще два летальных исхода", - отмечено в сообщении.
Подчеркивается также, что за время пандемии выздоровело 5230 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания COVID-19.
Теги: коронавирус, всук
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