Пограничники нашли тайник с валютой в переноске с собакой
В КПВВ «Новотроицкое» пограничники обнаружили оригинальный тайник, в котором везли валюту на временно оккупированную территорию Украины.
"Денежные средства с нарушением установленных правил пыталась провезти гражданка Украины. Она на авто направлялась на временно оккупированную часть Донецкой области. С женщиной путешествовал собака породы той-терьер. В переноске для животного пограничники Донецкого отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили тайник, оборудованный в подложке на дне переноски", - сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Женщина пыталась перевезти 6000 долларов США и 14 500 гривен.
У другой путешественницы, которая направлялась на временно оккупированную территорию в КПВВ «Новотроицкое» вчера также обнаружили скрытые средства - 6000 долларов США и 55 000 российских рублей.
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