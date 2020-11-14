В Госэкоинспекции рассказали, как будут бороться с коррупцией в следующем году

Антикоррупционная программа Госэкоинспекции на 2020-2021 вскоре будет передана в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной экологической инспекции.

«Антикоррупционная программа Госэкоинспекции 2020-2021 годов вскоре поступит на согласование в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции», - проинформировал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Он отметил, что ГЭИ остается органом с высокими коррупционными угрозами.

«К сожалению, в Госэкоинспекции возникновение коррупционных рисков остается высоким. Среди основных причин - низкая заработная плата инспекторов, высокая ответственность и широкие полномочия работников на руководящих должностях», - пояснил Андрей Малеванный.

Реализация программы по борьбе с коррупцией позволит свести коррупционные риски к минимуму, считают в ведомстве.

«Внедрение антикоррупционной программы позволит реализовать шаги на пути к решению этих проблем. В документе определены основные коррупционные риски в Госэкоинспекции и разработан план действий для их минимизации», - подчеркнул чиновник.