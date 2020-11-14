В Госэкоинспекции рассказали, как будут бороться с коррупцией в следующем году
Антикоррупционная программа Госэкоинспекции на 2020-2021 вскоре будет передана в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом сообщается на официальном сайте Государственной экологической инспекции.
«Антикоррупционная программа Госэкоинспекции 2020-2021 годов вскоре поступит на согласование в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции», - проинформировал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.
Он отметил, что ГЭИ остается органом с высокими коррупционными угрозами.
«К сожалению, в Госэкоинспекции возникновение коррупционных рисков остается высоким. Среди основных причин - низкая заработная плата инспекторов, высокая ответственность и широкие полномочия работников на руководящих должностях», - пояснил Андрей Малеванный.
Реализация программы по борьбе с коррупцией позволит свести коррупционные риски к минимуму, считают в ведомстве.
«Внедрение антикоррупционной программы позволит реализовать шаги на пути к решению этих проблем. В документе определены основные коррупционные риски в Госэкоинспекции и разработан план действий для их минимизации», - подчеркнул чиновник.
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