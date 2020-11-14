В 27-й Печерской бригаде НГУ произошла очередная ротация

Гвардейцы батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого, которые в течение нескольких месяцев выполняли служебно-боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил, вернулись домой. Об этом сообщает пресс-центр Нацгвардии.

«Искренне поздравляю вас с окончанием ротации! Вы проявили свои лучшие военные навыки и человеческие качества, и сумели с честью выполнить поставленные служебно - боевые задачи. От себя лично, желаю всем вам и вашим семьям достатка и благополучия, согласия в нашем государстве и мирного неба над головой!»- поздравил гвардейцев командир 27 Печерской бригады полковник Константин Рихтик.

К поздравлениям присоединился также недавно оправданный итальянским судом военнослужащий батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого старший сержант Виталий Маркив: «Я горжусь тем, что батальон оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого продолжает выполнять свои основные задачи на востоке страны . Наш батальон выполнял и будет выполнять свои служебно-боевые обязанности с честью».