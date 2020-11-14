Ереван подтвердил гибель 2317 военнослужащих в Карабахе
14 ноября 2020
12:23
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Министерство здравоохранения Армении сообщило, что 2 317 военнослужащих погибли в карабахской войне. Речь идет о погибших, тела которых прошли судмедэкспертизу.
Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян, передает "Интерфакс". По ее словам, есть неопознанные трупы.
Она также добавила, что процесс обмена телами погибших военнослужащих с азербайджанской сторон только начат.
"Конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена еще продолжается", - отметила Никогосян.
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Теги: карабах
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